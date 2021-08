Vollspaltenböden und Paralympics

Ann-Kathrin Freude, VGT-Aktivistin und Thomas Flax, Paralympics-Teilnehmer sind um 17 Uhr zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Für den Rollstuhltennisspieler Thomas Flax geht am 25. August ein Traum in Erfüllung - die Teilnahme bei den 16. Paralympics. In der ersten Nominierungsphase wurde Flax zunächst aus dem 46-er Raster gedrängt, am 1. Juli kam dann die erfreuliche Nachricht, dass der Dornbirner mit nach Tokio darf. Was die Olympia-Teilnahme für ihn bedeutet und welche Ziele er in Tokio hat, erzählt Thomas Flax heute um 17 Uhr bei "Vorarlberg LIVE".