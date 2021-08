Bikini-Fitness, Olympia-Segler und Aktuelles aus St. Gallenkirch

Bikini-Fitness-Athletin Kristina Brunauer, die Olympia-Segler Benjamin Bildstein und David Hussl und Josef Lechthaler, Bürgermeister von St. Gallenkirch, heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mit 17 Jahren litt sie an starkem Untergewicht. Kurz darauf half sie sich durch Disziplin und Krafttraining selbst wieder aus ihrem Problem heraus. Nun ist sie eine erfolgreiche Profi-Athletin im Bikini-Fitness. Kristina Brunauer ist außerdem Influencerin und Coach im Bereich Ernährung und Personaltraining. In "Vorarlberg LIVE" redet sie über ihren Sport, Körperbewusstsein, Ernährung und den Job einer Influencerin.

2015 wurde Josef Lechthaler mit nur 27 Jahren zum Bürgermeister in St. Gallenkirch gewählt. Bei der Gemeindevertretungswahl 2020 wurde er wiedergewählt - als immerhin einziger 'roter' Bürgermeister im Montafon. Bei "Vorarlberg LIVE" wird er über aktuelle Themen aus seiner Gemeinde sprechen, unter anderem über Tourismus, Ferienwohnungen, die Auswirkungen der Coronakrise und wie er seine zweite Amtszeit gestalten will.

Benjamin Bildstein und David Hussl sind bei den Olympischen Spielen in Tokio bei den Segelbewerben in der 49er-Klasse angetreten. Im Vorfeld hatte man dem Duo aus Vorarlberg und Tirol, 2020 wurden sie Vize-Europameister, durchaus gute Chancen auf Edelmetall eingeräumt. Bei "Vorarlberg LIVE" werden sie über ihr Abschneiden in Tokio und ihre Ziele für die Zukunft sprechen.