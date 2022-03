Vollspalten-Verbot: VGT setzt große Hoffnungen in Rauch

Aktivisten des VGT machten am Mittwoch auf die Vollspalten-Problematik aufmerksam. Sie haben eine klare Botschaft an Johannes Rauch.

Mittwochmittag versammelten sich Aktivisten des Verein Gegen Tierfabriken (VGT) vor dem Landhaus in Bregenz. Ihr Ziel: auf das jahrzehntelange Leid von Schweinen auf österreichischen Vollspaltenböden aufmerksam zu machen. Tierschützer fordern schon lange ein Verbot dieser Haltungsform. Sie widerspreche dem gesteigerten Tierschutzempfinden der Bevölkerung, so der VGT. Eine Reform des Tierschutzgesetzes sei schon lange überfällig.

Der VGT zu Vollspaltenböden

Die Schweine in Österreich leiden massiv und offensichtlich. Millionen Schweine müssen jedes Jahr ausschließlich auf hartem Boden monatelang dahinvegetieren. Der Vollspaltenboden ist mit dicken Ritzen, den Spalten durchzogen, darunter sammelt sich über Monate Kot und Urin. Erbärmlicher Gestank zieht sich durch die feinen Nasen der Tiere. Weiche Stroheinstreu muss man in Österreich lange suchen, konventionelle Schweinebetriebe haben keine weiche Einstreu und kein ernstzunehmendes Beschäftigungsmaterial.

Rauch als große Hoffnung

Die Vergangenheit hab gezeigt, dass vor allem die Menschen in Vorarlberg kein Tierleid tolerieren, so der VGT. So setzen der VGT und die österreichischen Schweine besonders große Hoffnungen in den neuen Tierschutzminister Johannes Rauch. Seine Vorgänger, die Tierschutzminister Anschober und Mückstein, hätten gute Vorarbeit geleistet, jetzt müsse sich Rauch gegen seine Kollegin, die "Vollspaltenbodenministerin" Elisabeth Köstinger. Der VGT fordert ein Verbot der Vollspaltenböden und gesetzlich vorgeschriebene Stroheinstreu.