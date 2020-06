Vizebürgermeister klagt wegen Verleumdung

Lehrer behauptete, Bernhard Amann habe betrunken tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Ein Nachrichtenportal im Internet berichtete Ende März über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die von Bernhard Amann geleitete Dornbirner Drogenberatungsstelle. Der Angeklagte postete dazu, Amann habe „vor Jahren in Lustenau bei einem Verkehrsunfall besoffen einen Fußgänger getötet und sei trotzdem einigermaßen ungesühnt davongekommen“. Deshalb könne er keine seiner Äußerungen mehr ernst nehmen.

Privatklage

Amann, der als Kommunalpolitiker in Hohenems Vizebürgermeister ist, reagierte auf das Posting mit einer Privatanklage wegen übler Nachrede. Beim Strafprozess am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch einigten sich der anwaltlich von Gebhard Heinzle vertretene Privatankläger und der Angeklagte. Demnach wird der 62-jährige Lehrer dem 66-jährigen Privatankläger 2900 Euro bezahlen. Darin enthalten sind die Anwalts- und Gerichtskosten sowie 500 Euro als Entschädigung für Amann.