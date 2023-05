Vincent Bar: Ein Lokal mit Wohnzimmer-Feeling

"Es soll mein Wohnzimmer sein"

Gemütlich und urban

Das Lokal ist gemütlich eingerichtet. Es dominiert die Farbe Grün, auch schwarze Elemente und Holz finden sich immer wieder in der Einrichtung. An den Wänden hängen Bilder vom urbanen New York. Der Eigentümer, Mario Kmenta, sei ein Fan von Amerika und New York, erklärt Mair hierzu. "Er hat sie persönlich ausgesucht und ja, ich finde, er hat sich perfekt ausgesucht", gibt sie zu verstehen.

Ein frisches Gericht pro Tag

"Es gibt auch ein bisschen was zu essen bei uns", so die Geschäftsführerin im Gespräch mit VOL.AT. Ganz bewusst steht in der Karte: "As git was as git solang as heaot": "Wir haben täglich ein frisches Gericht, dass der Markt so hergibt", erklärt Lisi Mair. "Unter anderem hat es sich entwickelt, dass wir Wurstnudeln anbieten, die sehr gut ankommen." Ab vier Personen werden sie auch gerne in einer Pfanne serviert.