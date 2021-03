Uwe's Bierbar 2.0: So viel verrät der Bauherr über das neue Lokal in Bregenz

Am Standort des ehemaligen Kultlokals in der Kirchstraße entsteht ein Neues. Bauherr Mario Kmenta über das Projekt.

Im September 2018 schloss Uwe's Bierbar in Bregenz nach 34 Jahren seine Türen. Das Lokal war in Bregenz legendär, genoss über Generationen hinweg Kultstatus. Im Sommer wurde das Gebäude abgerissen, nun wird neu gebaut. "Wir planen hier am Standort einen Aufbau des Hauses ähnlich wie er früher einmal war", erklärt Bauherr Mario Kmenta gegenüber VOL.AT. "Wir haben alte Bilder herausgesucht." Das Haus soll sich auch wieder gut in die Kirchstraße einpassen. "Das alte Haus war ursprünglich geplant stehen zu lassen, allerdings war die Bausubstanz so schlecht, dass man es abreißen hat müssen", verdeutlicht Kmenta.