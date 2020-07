Bregenz: Ehemalige "Uwe’s Bierbar" wird abgerissen

In Bregenz wird derzeit das Gebäude, in dem früher "Uwe’s Bierbar" beheimatet war, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

An der Ecke Kirchstraße/Thalbachgasse in Bregenz sind die Bagger aufgefahren. Das Gebäude, in dem früher "Uwe’s Bierbar" war, wird derzeit abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. An dem Punkt, an dem sich die Kirchstrasse und die Thalbachgasse vereinen, entsteht ein neues Haus, das Gastronomie und Wohnraum bieten wird. Früher war das Eck oder Uwes Bierbar ein beliebter Treffpunkt, künftig wird diese Lücke von einem neuen Lokal ausgefüllt.