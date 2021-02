Vignettenbefreiung: Land befürwortet Fortsetzung

Die Vignettenbefreiung auf der A14, zwischen Hörbranz und Hohenems, soll gemäß Evaluierungsbericht des Bundesministeriums beibehalten werden, .

Eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie kam zum Ergebnis, dass die bislang gewonnenen Daten zu den von der Vignettenpflicht ausgenommenen Autobahnabschnitten in Vorarlberg, Tirol und Salzburg – auch pandemiebedingt – noch zu wenig aussagekräftig sind. Die bisherigen Trends zeigen aber, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen, führt Landesrat Marco Tittler an: "Dicht besiedelte Gebiete werden vom Durchzugsverkehr merklich entlastet." Auch das Infrastukturministerium befürwortet die Beibehaltung der Vignettenbefreiung.