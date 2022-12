Viele Fragen nach Sprengstoff- und Waffenfund in Dornbirn

Bewohner können vorerst noch nicht in die Wohnungen zurück

Unklar um was für Substanzen es sich handelt

Keine Auskunft gibt es von Seiten der Polizei nach wie vor ebensowenig auf die Frage um wie viele Waffen und sprengfähiges Material es sich handelt, als auch was für Gefahrstoffe gefunden wurden. Klar ist nur, dass die Experten extrem vorsichtig vorgehen, was für die Brisanz des Fundes spricht. So ist geplant das sprengfähige Material in kleineren Einheiten zu bergen um es dann in weiterer Folge zu einer gezielten Sprengung an einem sicheren Ort zu verbringen.