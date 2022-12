Sprengstoff- und Waffenfund in Dornbirn: Evakuierung läuft

Aktuell findet ein größerer Einsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr statt. Am Donnerstagvormittag wurde in einem Wohngebäude in Dornbirn eine größere Anzahl von Waffen und Sprengstoff entdeckt.

Aktuell wird das Gebäude sicherheitshalber immer noch evakuiert und das Gebiet um das betroffene Objekt weiträumig abgesperrt.

In Dornbirn ist am Donnerstag ein Gebäude nach dem Fund von gefährlichen Stoffen teilweise evakuiert worden. Die Polizei und die Feuerwehr sperrten die Gegend um das mehrstöckige Wohngebäude aus Sicherheitsgründen großräumig ab. Man habe sprengstoffkundige Beamte hinzugezogen, diese waren am Mittag mit dem Abtransport des Materials für die folgende Entschärfung beschäftigt, so die Exekutive.