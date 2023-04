Video: Das war die Aktion der letzten Generation

Beim Eintreffen der Polizei klebten sie sich schließlich mit Superkleber an der Fahrbahn fest. Einer von ihnen war nicht angeklebt, um eine Rettungsgasse gewährleisten zu können. Doch was steckt hinter der Aktion?

Regierung soll endlich Verantwortung nachkommen

Anna Pössl ist 30 Jahre alt und arbeitet als Ärztin im KH Dornbirn. Sie setzte sich für eine gute Zukunft auf die Straße. "Da läuft ein Haufen Schwerverkehr über die Grenze und es soll einfach ein Zeichen sein, dass es so in Zukunft nicht mehr weitergehen kann", erklärt sie zur Aktion. Klimaschutzmaßnahmen sollen endlich umgesetzt werden. Für die Aktivistin ist das Thema hochemotional. "Wir werden so lange stören, bis die Regierung endlich ihre Verantwortung nachkommt", verdeutlicht sie.