Blanker Hass für Sandra Schoch & die "Klimakleber"

Hasskommentare und Beleidgungen

Das ruft natürlich auch den Umweltschützern wenig freundlich Gesinnte auf den Plan. Was Sandra Schoch dazu veranlasste, eine wenig freundliche, an sie adressierte, Botschaft zu veröffentlichen. Mit Hasspostings, Beleidigungen oder untergriffigsten Nachrichten kennt sich Marina Hagen-Canaval bestens aus.

"Verreckt doch, in eurem scheiß autounfreundlichen Bregenz!"

Das E-Mail, das Sandra Schoch auf Social Media veröffentlichte, zeigt einmal mehr, das gerade weibliche Politikerinnen oder Aktivistinnen zur Zielscheibe für Hass aus dem Netz werden. "Sich öffentlich zu positionieren, hat in diesen Zeit oft auch diesen Effekt. Aber im Vergleich zu dem was die Klimaaktivist:innen abbekommen, ist es nichts. Wir kämpfen trotzdem weiter um die Klimakrise nicht zur Klimakathastrophe werden zu lassen", kommentiert die Vize-Bürgermeisterin den Inhalt des an sie gerichteten E-Mails.