Das sagt FPÖ-Bitschi zur Klimakleber-Aktion

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi hat kein Verständnis für Klimakleber.

In Vorarlberg haben am heutigen Morgen Klimaaktivisten den Grenzübergang Lustenau/Au blockiert, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr geführt hat. Die FPÖ verurteilt diese Aktion scharf und fordert ein härteres Vorgehen gegen solche "radikalen Klimafanatiker".