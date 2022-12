Verschwörungs-Pfarrer Kaufmann ist wieder da

Er verbreitete Verschwörungstheorien, behauptete, dass für den Corona-Impfstoff Babys aus dem Bauch der Mütter geschnitten und getötet würden, wurde dafür suspendiert – doch nun ist Pater Bernhard Kaufmann wieder da.

Der Vorarlberger Rundbrief ist jetzt der Gossauer Rundbrief, das Titelbild ziert nicht mehr das Vorarlberger, sondern – warum auch immer – das Wappen der Gemeinde Kriens bei Luzern, aber inhaltlich bleibt alles beim Alten in der Rundschrift von Pater Bernhard Kaufmann: eine erzkonservative und rückständige Weltsicht sowie Verschwörungsglauben an allen Ecken und Enden. So schreibt Kaufmann in seinem „Rundbrief aus Gossau“ vom Oktober 2022 von seiner Ablehnung von Frauen in Kirchenämtern und von Abtreibungen, von einer angeblichen „Neuen Weltordnung“ und vermeintlichen Beweisen dafür, dass die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York vom 11. September 2001 kein Anschlag, sondern eine von langer Hand geplante Verschwörung seien und davon, dass Menschen mittels Hirnimplantaten, die Parkinson lindern sollen, womöglich ausgehorcht oder gar gesteuert werden.