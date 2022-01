"Mit Vernunft hat das nichts mehr zu tun"

"Teilen Auffassung in keiner Weise"

Abenteuerliche Thesen

Was auch auffällt: Keine der beiden Gruppen stammt aus Vorarlberg. Das „Apostolat“ ist laut Impressum in Bayern angesiedelt, die „Initiative“ in Niederöstererreich. Letztere listet auf ihrer Internetseite Termine für Infostände in den Innenstädten von Bregenz und Dornbirn auf. Woher stammt der Kontakt ins Ländle, wie kommen ihre Schriften hier in Umlauf? Sie sei seit Jahren mit Publikationen, Vorträgen, Diskussionen sowie Straßenkundgebungen in ganz Österreich aktiv, erklärt die „Initiative“ auf WANN & WO-Anfrage. „Dementsprechend werden diese Aktivitäten in unterschiedlicher Größenordnung und Häufigkeit von Sympathisanten in allen Bundesländern weitergetragen.“ Die übrigen Fragen, etwa wie sie dazu kämen, zu behaupten, dass der Gesundheitsnotstand nicht existiere, lassen sie hingegen unbeantwortet. Stattdessen wiederholen sie Verschwörungsmythen – und die abenteuerliche These: Hätte man keine Tests durchgeführt, wäre die Pandemie niemandem aufgefallen.