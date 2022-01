Verkleinerung eines Naturschutzgebiets für Liftbau in Lech unzulässig

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat das Land Vorarlberg hinsichtlich einer Verkleinerung des Naturschutzgebiets "Gipslöcher" in Lech am Arlberg zurückgepfiffen.

Bereits 2019 beschlossen

Die Prüfung der Verordnung, die die schwarz-grüne Landesregierung am 4. Juni 2019 beschlossen hatte, wurde vom damaligen Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda eingereicht. "Zum einen wurde erst vor ein paar Jahren dasselbe Grundstück in das Naturschutzgebiet aufgenommen. Zum anderen widerspricht das Projekt der Alpenschutzkonvention, wonach Naturschutzgebiete entweder vergrößert oder erhalten werden müssen", hatte Bachmayr-Heyda seinen Schritt begründet. Die Verordnung sah vor, eine Fläche von 900 Quadratmeter (0,25 Prozent) aus der 36 Hektar großen Gesamtfläche des Naturschutzgebiets 'Gipslöcher' herauszunehmen. Die geplante Sechser-Sesselbahn sollte das Naturschutzgebiet am nordöstlichen Rand der Unteren Gipslöcher auf rund 85 Meter Länge und knapp 21 Meter Breite überspannen. Die Gipslöcher erstrecken sich in drei Teilgebieten über eine Gesamtfläche von rund 21 Hektar auf einer Seehöhe zwischen 1.820 und 2.000 Meter.