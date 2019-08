Vorarlberg: Wirbel um geplanten Lift-Ausbau in Oberlech

Die Diskussionen um den geplanten Lift-Ausbau in Lech nehmen kein Ende. Eine Bürgerinitiative, die Naturschutzanwaltschaft und der Alpenschutzverein sehen das Naturschutzgebiet "Gipslöcher" durch den Ausbau gefährdet.

Naturschutzgebiet gefährdet?

Eine Gegnerin des Projekts, Naturschutzanwältin Katharina Lins, argumentiert, dass der Nutzen des Projekts gering sei. Dafür seien jedoch viele Geländeeingriffe notwendig und "das im Nahbereich eines ökologischen Juwels und einer landschaftbildlichen Besonderheit." Sie glaube nicht, dass das so gerechtfertigt ist.

Auch Franz Ströhle vom Alpenschutzverein will den Bau des Lifts verhindern und setzt dabei auf Europarecht. Denn das Birkwild, das in Lech vorkomme, sei eine streng geschützte Vogelart und sehr störungsempfindlich. Auch die Feuchtgebiete sieht er in Gefahr. Außerdem dürfe das Gelände für die Verbindungsabfahrt zum Weibermahdlift laut geologischem Gutachten nicht verändert werden, es ist instabil.