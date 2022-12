Vereinzelt Starkregen bis Samstagabend in Vorarlberg erwartet.

Landeswarnzentrale: Vorkehrungen treffen und Niederschlagsmenge im Auge behalten.

Laut der aktuellsten Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird von Freitagmorgen bis Samstagabend (23. bis 24. Dezember) vor allem in extremen Nordstaulagen des Bregenzerwaldes Starkregen mit Niederschlagsmengen von 50 bis 70 Millimeter, kleinräumig bis zu 90 Millimeter erwartet. Im oberen Rheintal, im Walgau und im Klostertal wird mit bis zu 50 Millimeter, im Montafon und in der Silvretta mit bis zu 30 Millimeter Niederschlag gerechnet.

Landeswarnzentrale beobachtet Situation

Die Schneefallgrenze liegt heute bis Mitternacht bei 2000 bis 2300 Meter. Nach Mitternacht sinkt sie auf 1500 Meter, herab. Gegen Niederschlagsende hin am Samstagabend wird sie nochmals kurz auf fast 2000 Meter ansteigen. Der Hydrograpfische Dienst und die Landeswarnzentrale beobachten die Situation fortlaufend. Am Samstagabend und in der Nacht klingen die Niederschläge ab und die Situation entspannt sich. Mit Hochdruckeinfluss stellt sich dann trockenes, sehr sonniges und mildes Wetter ein.

Bregenzerach: Hochwasser zu erwarten

Mit den heute vorliegenden Niederschlagsvorhersagen ergibt sich der höchste Wasserstand in der Nacht auf morgen Samstag am Morgen an der Bregenzerach unter dem eines ein-jährlichen Hochwassers. Am Rhein und an der Ill sind keine Hochwasser zu erwarten.