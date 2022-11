Hochwasserschutz - Stand der Planungsarbeiten für "Rhesi"

Schritt für Schritt wird das Hochwasserschutzprojekt Rhesi vorangetrieben. Am 8. und 9. November hat die Projektleitung über den Stand der Planungsarbeiten berichtet.

"Die Erarbeitung eines Hochwasserschutzprojekts ist kein Sprint, sondern ein Marathon." Mit diesen Worten begrüsste Walter Sandholzer, Mitglied der Gemeinsamen Rheinkommission, die Teilnehmenden an den Informationsveranstaltungen im Widebaumsaal in Widnau.

Aktuelles aus der "Werkstatt"

Markus Mähr, Gesamtprojektleiter Rhesi, und sein Stellvertreter Markus Schatzmann zeigten auf, wie es aktuell um die Themen wie Bauwerksicherheit, Projektkosten oder Genehmigungsverfahren bestellt ist. Grundsätzlich habe sich seit 2018 bei den Projektplänen nicht viel verändert, erklärte Markus Mähr. "Die Untersuchungen haben aber gezeigt", so Mähr, "dass beispielsweise in den Durchstichen die Erdbebensicherheit der Dämme noch verbessert werden muss. Für den Überlastfall und damit die Sicherheit der Dammbauwerke im Extremfall wurde ebenfalls eine Lösung gefunden."

Höhere Kosten

Die Massnahmen zur Stabilisierung der Dämme für den Erdbebenfall machen 30 Prozent der Mehrkosten aus. Rund 50 Prozent der Mehrkosten sind auf zusätzliche bauliche Massnahmen zurückzuführen. Die Detailuntersuchungen zeigten einen Anpassungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen: So sind unter anderem mehr Buhnen (Querdämme zur Strömungslenkung) notwendig. Die allgemeine Teuerung von 2017 bis 2021 macht zudem rund 20 Prozent der zusätzlichen Kosten aus.

Trinkwasserversorgung sichern

Auch die Trinkwasserversorgung ist von den Bauarbeiten für das Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein betroffen. Die Grundwasserfassungen am Rhein müssen während der Bauphase zeitweise außer Betrieb genommen werden. Dr. Christa Köppel erklärte in ihrer Funktion als Präsidentin des Wasserwerks Mittelrheintal und Koordinatorin aller vier regionalen Wasserversorger im St. Galler Rheintal wie die Wasserversorgung während und nach dem Bau des Hochwasserschutzprojekts langfristig gesichert werden kann: "Die Wasserversorger stehen vor einer Herkulesaufgabe. Sie müssen ihre Brunnen im Rheinvorland neu anordnen und zusätzliche Verbindungsleitungen zwischen ihren Versorgungsgebieten bauen. So wird gewährleistet, dass der Bevölkerung und Wirtschaft der Region auch in Zukunft genügend und qualitativ sehr gutes Trinkwasser aus dem Grundwasserbegleitstrom des Rheins zur Verfügung steht."