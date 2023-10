Verdacht auf Gasaustritt: 130 Gäste aus Bregenzer Hotel evakuiert

Am Sonntagabend musste ein Hotel in Bregenz evakuiert werden, als eine Gas-Warnanlage einen alarmierenden Wert anzeigte.

Am Sonntagabend wurden über 130 Menschen aus einem Hotel in Bregenz evakuiert, nachdem eine Gas-Warnanlage einen alarmierend hohen Wert angezeigt hatte. Die Einsatzkräfte, alarmiert gegen 20.45 Uhr, evakuierten die Gäste sofort nach ihrem Eintreffen. Die Besorgnis galt einer möglichen Freisetzung von giftigem Kohlenmonoxid, was zu einem Großeinsatz führte.