Über 130 Menschen evakuiert - Verdacht auf Gasaustritt in Bregenzer Hotel

Notwendige Evakuierung

In Bregenz musste ein Hotel am Sonntagabend evakuiert werden, nachdem eine Gas-Warnanlage einen besorgniserregenden Wert angezeigt hatte. Rettungskräfte rückten sofort aus, um die Sicherheit der über 130 Hotelgäste zu gewährleisten. Glücklicherweise handelte es sich nicht um Kohlenmonoxid, sondern um Kohlendioxid, und niemand wurde verletzt. Die Evakuierung wurde als notwendig erachtet, um potenzielle Gefahren zu verhindern.

"Jemand klopfte an die Tür und schlug Alarm"

Ein Hotelgast schildert gegenüber VOL.AT, wie der Einsatz ablief: "Wir waren zum Zeitpunkt der Evakuierung in der Sauna, als plötzlich jemand an die Tür klopfte und Alarm schlug", so der Gast. "Es war super organisiert alles. Die Feuerwehr hat uns ins Freie geführt und für einen sicheren Ablauf gesorgt."