Kohlenmonoxid: Sicher in die Heizsaison starten

Vorsicht: Mit dem Start der Heizsaison steigt auch das Risiko von Unfällen mit dem heimtückischen Kohlenmonoxid (CO).

Der Herbst lässt grüßen, mit ihm kürzere Tage und kühlere Temperaturen. In Vorarlberg bereiten sich viele auf die kommende Heizsaison vor, in der gemütliche Wärme in den eigenen vier Wänden wieder eine zentrale Rolle spielt. Doch Vorsicht: Mit dem Anzünden von Heizungen und Kaminöfen steigt auch das Risiko von Unfällen mit dem heimtückischen Kohlenmonoxid (CO), welches in der Vergangenheit auch in Vorarlberg vermehrt zu Zwischenfällen geführt hat.