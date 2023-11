Väter spendeten ihre Stammzellen: Eine zweite Chance für Meryem Mina und Lucia

Die Geschichten von Meryem Mina und Lucia zeigen, wie lebensrettende Stammzellspenden neue Hoffnung bringen.

Meryem Mina und Lucia schenken mit ihren Geschichten Hoffnung und Mut. Die Stammzellspenden, die sie von ihren Vätern erhalten haben, öffneten nicht nur neue Kapitel in ihrem Streben nach Gesundheit, sondern hinterließen auch Eindrücke in den Herzen all jener, die an ihrer Reise teilnahmen.