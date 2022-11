Lebensretter für die kleine Meryem Mina gesucht

Die kleine Meryem Mina hat eine seltene Immunkrankheit und braucht dringend eine Stammzellspende. Machen wir das Weihnachtswunder möglich - jetzt typisieren lassen!

Typisierungsaktion in Hard

Die nächste Aktion ist am 16. Dezember 2022 von 13 bis 17 Uhr beim "Türkischen Sport- und Kulturverein für Vorarlberg" in der Rauhholzstraße 16 in Hard.