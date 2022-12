Hoffen auf ein Weihnachtswunder für die kleine Meryem Mina

Meryem Mina ist erst 19 Monate alt und leidet an Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) und am Griscelli-Syndrom (GS). Die Kleine ist auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen.

"Alles begann am 24. April, ein Tag nach ihrem 1. Geburstag", erzählen die Eltern der kleinen Meryem Mina gegenüber VOL.AT. "Die Diagnose für HLH haben wir am 7. Mai erhalten, kurz darauf am 29. Juli haben wir den Befund für das Griscelli Syndrom erhalten."