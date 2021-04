Stamzellenspender gesucht: Lucia braucht deine Hilfe!

Lucia hat Lymphdrüsenkrebs. Sie benötigt dringend eine lebensrettende Stammzellspende, um diese schwere Krankheit besiegen zu können.

Wie geholfen werden kann:

Über Lucia

Aufgestellt, lebensfroh und immer um das Wohl ihrer Liebsten bemüht – so beschreiben Freunde und Familie Lucia (40). Dabei hat die Mutter einer heute 17-jährigen Tochter schon einiges durchgemacht. Kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter erkrankte ihr Mann an Krebs, aber die junge Familie kämpfte sich ins Leben zurück. Seitdem genossen sie ihr Familienleben: Sie fuhren oft ans Meer, das Lucia als gebürtige Sizilianerin so liebt.