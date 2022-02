Vater Hubert Strolz zum Olympia-Erfolg: "Eine ganz unglaubliche Geschichte"

Johannes Strolz ist bei Olympia gleichauf mit seinem Vater. Hubert Strolz freut sich unglaublich für seinen Sohn.

Hubert Strolz ist unglaublich stolz auf seinen Sohn. Nach der gewonnenen Silbermedaille vergoss er auch ein paar Freudentränen. "Es ist eine ganz unglaubliche Geschichte, was hier passiert ist. Wir freuen uns natürlich riesig für Johannes", meint er im VOL.AT-Telefoninterview. "Man weiß im Slalom, wie man momentan kämpft an der Weltspitze", so der Warther. "Dass er so eine Leiistung hat abrufen können, das ist unglaublich."