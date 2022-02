Erstes Interview: Riesige Freude bei Hubert Strolz

Der Stolz auf den Sohn, der allen Widrigkeiten zum Trotz nie aufgab, ist den anzuhören. "Es war sehr aufregend. Nach der Abfahrt wussten wir, er muss nur runterkommen, dann hat er eine Chance auf eine Medaille - und dass er dann so befreit gefahren ist! Ich freue mich unglaublich für Johannes, weil er nicht aufgegeben hat und sich nun so für seine Ausdauer belohnt hat."

"Er hat so ein Sportlerherz, er liebt den Skisport wirklich mit Leib und Seele", so Vater Hubert Strolz, der selbst dreimal bei Olympia antrat und 1988 in der Kombination Gold holte. Heute ist er Hotelier und Bergbauer. "Ich habe Johannes davor gesagt: Genieß es! Olympia ist das größte Ereignis im Leben eines Sportlers. Wenn einem das dann so aufgeht - Olympiasieger bist du ein Leben lang", so Hubert Strolz, der bisher erst kurz mit seinem Sohn telefonieren konnte.