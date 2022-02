Bürgermeister zu Strolz-Erfolg: "Ein Olympia-Märchen für Warth"

Nach Gold bei der Kombination holte Johannes Strolz bei Olympia Slalom-Silber. So reagiert Bürgermeister Stefan Strolz.

Die Freude in Warth ist groß: "Wir sind schon wieder voll in Partystimmung. Es geht schon wieder rund", meint das Warther Gemeindeüberhaupt im VOL.AT-Telefongespräch. "Wir feiern ohne Ende." Stefan Strolz kann es nicht fassen: "Ein Olympia-Märchen in Warth schreibt Geschichte", verdeutlicht er. "Das, was Johannes heute geleistet hat - quasi als Wiederholungstäter - und was sein Vater auch damals geleistet hat, das ist etwas ganz Verrücktes."