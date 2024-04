Umgestaltung verbessert Sicherheit und Verkehrsfluss im Falkenweg in Hard

An Werktagen herrscht hier immer reger Verkehr. Im Umkreise liegen verschiedene Kindergärten, was dazu führt, dass viele Eltern ihre Kinder aus Sicherheitsgründen lieber persönlich "abliefern". Das es auf der nahe gelegenen Rheinstraße praktisch jeden Morgen zu Verkehrsstaus kommt, wird von vielen der Weg durch die Lerchenau als Umfahrung verwendet.

Video: Verkehrssicherheit in Hard

Enge Straße und Blitzer

Auf der Erlachstraße sowie in umliegenden Bereichen wie dem Falkenweg kommt es regelmäßig zu Verkehrsverzögerungen, besonders wenn breitere Fahrzeuge oder mehrere Autos gleichzeitig die Straße befahren. Die enge Verkehrssituation führt oft zu Staus, vornehmlich während der morgendlichen Stoßzeiten, wenn viele Autofahrer dazu neigen, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überschreiten. Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und überhöhte Geschwindigkeiten zu reduzieren, ist auf der Erlachstraße ein fester Blitzer installiert. Zusätzlich werden regelmäßig mobile Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Stellen, wie beispielsweise im Falkenweg, durchgeführt.

Schlaglöcher und Staus: Die Tücken der Straße

In der stark frequentierten Kurve hat der anhaltende Verkehr die Fahrbahn merklich beschädigt. Seit geraumer Zeit leiden Autofahrer und wartende Buspassagiere unter mehreren Schlaglöchern, die die Fahrt und das Warten an der nahegelegenen Bushaltestelle erschweren. Besonders in regnerischen Perioden verschärft sich die Situation am Morgen, da sich die Schlaglöcher mit Wasser füllten und so eine neue Gefahrenquelle für Verkehrsteilnehmer darstellten.