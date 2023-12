Umbau nach zehn Jahren: Das ist neu in der "LuSt" Bar in Bregenz

Die beliebte Cocktailbar in Bregenz eröffnet am Freitag neu. Nicht nur die Einrichtung hat sich verändert, auch auf der Cocktailkarte gibt es Neues zu entdecken.

Im November blieb die "LuSt Café Bar" in Bregenz geschlossen. Derweil wurde umgebaut und neu eingerichtet. Jetzt ist es so weit: Am 15. Dezember eröffnet die Cocktailbar neu. Interieur, aber auch Cocktailkarte haben sich weiterentwickelt.

Lukas und Stefan von der "LuSt". ©VOL.AT/Mayer

"Wir haben die letzten sechs Wochen ganz aktiv alles rausgerissen", meint Lukas Buttazoni. "Also es sieht alles anders aus." Was sich nicht verändert hat ist der Raum und das Team. "Wir freuen uns jetzt unser neues Konzept euch zu zeigen", so Buttazoni. "Die LuSt altbewährt im neuen Kleid. Die Räumlichkeiten sind gleichgeblieben, aber wir haben sehr viel Wert auf Veränderung gelegt", erklärt Stefan Köb gegenüber VOL.AT. Auch auf die Akustik wurde beim Umbau geachtet. Zukünftig soll der Schwerpunkt auch mehr auf dem Tag liegen: "Im Kaffeespezialitäten-Angebot werden wir uns ein bisschen erweitern. Aber auch im Angebot von Süßspeisen beziehungsweise Kuchen", so der Gastronom.

Das Lokal erstrahlt nach 10 Jahren in neuem Glanz. ©VOL.AT/Mayer

Auch Glitzer und Bäume dürfen nicht fehlen. ©VOL.AT/Mayer

Statt dem Logo prangt bei der Bar nun der Schriftzug. ©VOL.AT/Mayer

Vom 'LuSt-Wald' bis zu Miniatur Cocktails

Schon beim Eintreten fällt der Blick auf die neue Einrichtung: Die Möbel sind neu. Es gibt grüne Polster, Schriftzüge und Bäume an den Wänden. "Der LuSt-Wald der soll hier ein wenig sozusagen widergespiegelt werden", verrät Köb. Das Verspielte, aber auch Kunst und Vernissagen werden im Lokal weiter eine Rolle spielen. Im neuen Jahr soll es hier wieder losgehen. Grün steht in Kombination mit rot im Vordergrund, während vorher Kupfertöne in der Lokalität die Hauptrolle spielten.

Video: Das ist neu in der "LuSt" Bar

Miniatur-Cocktails und Snacks

Auch Pakete kann man jetzt auf der neuen Homepage buchen, wenn einen Platz reserviert. So gibt es neben "Just for the Drinks" mit nur Getränkekonsum etwa auch "Rich & Famous" mit Champagner und Fruchtteller oder "Back to the Future" mit Miniatur Cocktails und Snacks. Das sei auf den begrenzten Platz zurückzuführen, den es im Winter im Lokal gebe, verdeutlicht Köb. "Insofern wollen wir den Gästen, die sich eben dem neuen Konzept annehmen wollen und eben speziell diese Manufaktur der Cocktails genießen wollen, ein Erlebnis bieten." Der Webauftritt ist allgemein neu. Auch die ganze Getränkekarte kann online durchgescrollt werden.

Auch neue Untersetzer stehen bereit. ©VOL.AT/Mayer

Robert und Malte stehen hinter der Bar. ©VOL.AT/Mayer

Der "Paloma" und der "Black Basil" sind Empfehlungen des Bar-Teams. ©VOL.AT/Mayer

Selbstgemachte Kreationen und Trendgetränke

Robert Suvada und Malte Vogel sind die Cocktail-Meister im "LuSt". Vieles auf der neuen Getränkekarte ist selbst produziert. "Black Basil" ist etwa eine Mischung aus Vodka und Limoncello mit frischem Basilikum und Zitronensaft aufgegossen mit Tonic Water. "Grade für den Tag easy zum starten", meint Vogel. Für den Abend empfiehlt er den "Paloma", der sich in den letzten Monaten in großen Bars weltweit zum Trend mauserte. "Wir haben jetzt eine kleine Variation gemacht. Das heißt, es basiert auf Mezcal statt Tequila." Der Mezcal wurde mit Bacon verfeinert, dazu kommt eine selbstgemachte Grapefruitlimonade mit Rosmarin. Getoppt wird das Ganze mit Soda.

Modern und gemütlich präsentiert sich die neue Einrichtung. ©VOL.AT

Auch die Lampen bei der Bar sind neu. ©VOL.AT/Mayer

Zur neuen Manufaktur mit Cocktails gehören auch selbst angesetzte Sirups und Spirituosen. "Ganz neu ist es nicht. Die LuSt stand auch früher schon für hohe Qualität bei Cocktails gerade auch bei selber gemachten Sachen", verdeutlicht Vogel. Sirups seien recht leicht angesetzt. Neu im Programm seien Cordials basierend auf dem Zero oder Low Waste Konzept. Zitronenreste werden in Zucker eingelegt. Der Zucker zieht Öle und Saft und bildet über Nacht einen intensiven, etwas herberen Sirup.

Video: Das ändert sich auf der Cocktailkarte

Von 'Ameresso' bis 'The Buiscit': Die Favoriten der Barkeeper

Der Lieblingscocktail von Robert Suvada ist übrigens der "Ameresso", der bereits den dritten Platz beim "Rolling Pin"-Cocktailbewerb holte. Mit Campari, Espresso, Wermut und Mandarine. "Das ist meine Richtung und mein Geschmack", so Suvada. "The Buiscit" hat es seinen Kollegen angetan. Basierend auf Rum, Whiskey, Scotch, Espresso und Mascarpone ist der Cocktail von Tiramisu inspiriert. "Er ist relativ süß, er klingt sehr schwer, ist er auch", so Vogel. Das alkohollastige werde durch die Süße und den Mascarpone aufgehoben. Das sind nur zwei Beispiele von der neuen Cocktailkarte. Auch neue alkoholfreie Cocktails wurden kreiert.

