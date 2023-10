"Ameresso" eigens kreiert: LuSt-Barkeeper räumten bei Europa-Wettbewerb ab

Zwei Bregenzer Teams vorne dabei

Die kreativsten Teams bestehend aus jeweils zwei Barkeepern aus der derselben Bar traten am 25. und 26. September in Berlin gegeneinander an. "Wir sind so eine Barkeeper-Selbsthilfe-Gruppe in Bregenz", meint Robert Buttazoni vom "LuSt" gegenüber VOL.AT. "Ich sage immer so liebevoll, wir sticheln uns gegenseitig an, um bei Wettbewerben mitzumachen und schaffen es auch hin und wieder, sich zu qualifizieren." Beim Wettbewerb des renommierten „Rolling Pin“ mitzumachen, machte die Barkeeper stolz – vor allem, da gleich zwei Teams aus Bregenz mit dabei waren. Bernd Neubauer und Malte Vogel vom "Pier69" erreichten das Viertelfinale, Robert Suvada und Lukas Buttazoni von der "LuSt Café Bar" sicherten sich den dritten Platz im Halbfinale.