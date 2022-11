Dieser Bregenzer ist der beste Barkeeper Vorarlbergs

Handwerk, Nachhaltigkeit und Regionalität

Reise nach Venezuela zu gewinnen

Am 22. November ermittelt die Jury beim Finale in Wien, wer diese Herausforderung am besten meistert. Auf den Gewinner wartet nicht nur eine exklusive Reise nach Venezuela gemeinsam mit Artisans oft Taste-Siegern aus der ganzen Welt. Der Gewinner-Cocktail wird außerdem in das im nächsten Jahr erscheinende Rezeptbuch „Zero Waste Cocktails“ von Diplomático aufgenommen.