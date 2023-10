Diese beliebte Bregenzer Cocktailbar erfindet sich nach zehn Jahren neu

Im Juli 2014 eröffnete das Lokal in der Bregenzer Innenstadt. Zehn Jahre später sperrt es zu – zumindest für einen Monat. Was dahinter steckt.

Darum geht es: Die beliebte Bregenzer Cocktailbar "LuSt Café Bar" wird nach zehn Jahren renoviert.

Das Lokal wird ein neues Mobiliar und Konzept erhalten.

Es wird neue, einzigartige Cocktails geben, die nur dort erhältlich sind.

Sechs Wochen lang geschlossen

"Es sind die letzten Wochen, in denen man die LuSt noch in diesem Outfit sieht sozusagen", gibt Buttazoni gegenüber VOL.AT zu verstehen. Ende Oktober nach der langen Nacht der Musik werde man die Pforten schließen. Fast sechs Wochen lang, also den gesamten November, bleibt das Lokal geschlossen. Es werde renoviert, erklärt der Gastronom.

Das "LuSt Café Bar" in der Bregenzer Fußgängerzone. ©VOL.AT/Mayer

Neues Kleid und neues Konzept

Im Grunde werde das Lokal wiedererkennbar sein, so Buttazoni. "Es wird einmal alles raus und wir machen neues Mobiliar, neues Konzept", gibt er zu verstehen. Auch die Art und Weise, wie Cocktails gemacht werden, soll sich ändern. "Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden", betont er. Man werde sich in Österreich und auch international mit der Cocktailbar nicht verstecken müssen. Das Team vom Bregenzer Lokal will zeigen, dass man mit größeren Städten mithalten kann – nicht nur, was die Qualität der Getränke angeht, sondern auch die Art und Weise des Interieurs.

Barchef Robert und Lukas Buttazoni vor dem Tresen. ©VOL.AT/Mayer

Zum Lokal gehört auch ein gemütlicher Gastgarten. ©VOL.AT/Mayer

Das Lokal liegt mitten in der Bregenzer Innenstadt. ©VOL.AT/Mayer

Die neue Vision fürs "LuSt"

Die Bar mit dem Gewölbe sei wunderschön, gibt Buttazoni zu verstehen. Doch nach zehn Jahren will man den Gästen Neues bieten. "Auch für uns wollen wir ein bisschen Veränderung und sagen, wir sind gerne hier", so der Gastronom. Was die Getränke angeht, will man künftig neue Kreationen präsentieren, die es nur im Lokal geben wird. "Das werden unsere Erfindungen sein", verrät Lukas Buttazoni. "Wir arbeiten schon seit ein paar Wochen an der neuen Cocktailkarte", Barchef Robert Suvada zu verstehen. "Viele Signature-Cocktails, aber auch natürlich viele Klassiker mit neuem Look und neuem Twist – auf das könnt ihr euch schon vorbereiten und freuen."

Ein Blick ins Lokal. ©VOL.AT/Mayer

So soll es hier nicht mehr lange aussehen. ©VOL.AT/Mayer

Auch an einer neuen Cocktailkarte wird gefeilt. ©VOL.AT/Mayer

Video: LuSt erfindet sich neu

"Wir bleiben unserer Linie treu"

"Also man wird es wiedererkennen als LuSt Bar. Wir bleiben unserer Linie treu, auch das Grundkonzept bleibt gleich", so der Betreiber abschließend. Auch untertags wird man das Café künftig weiterhin genießen können. Allerdings soll es einen Wechsel geben: weg von der klassichen Café-Bar hin zur "Cocktailmanufaktur", wie es Buttazoni liebevoll nennt. So will man Spirituosen selbst versetzenund Sirupe selbst herstellen. Viel von Hand gemachtes und viel Besonderes soll es geben – aber in gewohnter LuSt-Manier. Diese werde man etwas pimpen, meint der Gastronom. Auch ein Datum für die Neueröffnung steht bereits fest: "Wir peilen den 15. Dezember an", so Lukas Buttazoni. "Wir sind guter Dinge, wir haben ein bisschen Pufferzeit eingeplant."

