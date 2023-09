August: Das ist die neue Bar im Roten Haus

Darum geht es

Vom Cocktailcatering zur Bar

Ab dem 19. September ist die Gastroszene von Dornbirn ein Lokal reicher. Nach monatelanger Arbeit öffnet endlich die Bar "August" ihre Türen für erste Gäste. Barkeeper Hugo Bandeira, bekannt von seinem Cocktailcatering "Cocktailerie", ist der Mann hinter der Bar. Im Mittelpunkt stehen ganz klar verschiedene, von ihm kreierte Cocktails. Dazu kommen feine Weine, aber auch ein kühles Bier und Champagner wird es für die Dornbirner geben. Was die Speisen angeht, gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Hörnlingen. Mit der Eröffnung des Lokals erfüllt sich der Bandeira einen langjährigen Traum. Dass das dazu auch noch in seiner Heimatstadt klappt, ist ein großer Pluspunkt für den Dornbirner.

Was hinter dem Namen steckt

Der Name kommt nicht von ungefähr. Die Besitzer des Roten Hauses Marc Hoffenscher und Constantin Amann widmen ihre Bar ihrem Großvater. August Rhomberg kaufte und renovierte das Rote Haus im Jahr 1954 und rettete es so vor dem Abriss. Seine Enkel sind in dritter Generation für das Haus zuständig. Die Idee, eine Bar im Souterrain unterzubringen, war für sie naheliegend. Der Ort habe immer schon das Potential gehabt, eine Bar zu werden, so Hoffenscher. Zudem ist es eine passende Ergänzung zum bestehenden Restaurant und Friseurbetrieb. Mit "August" will man künftig noch mehr und ein anderes Publikum ansprechen. Mit Hugo Bandeira haben die beiden einen passenden Partner für das Projekt gefunden.