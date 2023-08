Cocktails und Co.: "August" kommt bald ins Rote Haus

Zum Catering kommt eine Bar

Benannt nach August Rhomberg

Wie genau die Bar aussehen wird, soll momentan noch ein Geheimnis bleiben. Beim ersten Betreten sollen die Gäste einen Überraschungseffekt erleben, wie der Neo-Wirt zu verstehen gibt. "Ich kann verraten, dass die Bar dann August heißen wird", meint er im VOL.AT-Gespräch. Benannt ist das Lokal nach dem Großvater Hoffenschers und Amanns, der das Rote Haus vor dem Abriss rettete und auch führte. Der Name des Lokals ist so gesehen eine Hommage an die ehemaligen Eigentümer des geschichtsträchtigen Hauses. Schließlich könnte es das Lokal nicht geben, hätte es August Rhomberg nicht gegeben, wie das August-Team auch in sozialen Medien erklärt.

Fokus auf Cocktails

Im Lokal soll ein sehr gediegenes, angenehmes Ambiente herrschen. Dazu kommen "coole Cocktails". "Mehr ein kleines bisschen auf die Großstadt angepasst, wie in Wien, München, London", schildert der Gastronom. "Mal was anderes in Vorarlberg." Auch kalte Speisen soll es geben, wie der Dornbirner mit portugiesischen Wurzel erklärt: "Tapas, portugiesische Snacks, damit meine Wurzeln auch ein bisschen vorhanden sind." Was die Getränke angeht, plant er viele Eigenkreationen. "Man kriegt natürlich auch sein Bier und seinen Spritzer, wir haben natürlich auch Weine und Schaumweine, aber der Fokus wird schon bei den Cocktails liegen", so der Dornbirner. Was die Inneneinrichtung angeht, will er noch keine Details verraten. Viele Messingteile, dunkles Holz und weißer Stein sollen vorkommen. "Es wird, glaube ich, optisch sehr lässig", meint Hugo Bandeira.