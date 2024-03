Überraschender Warnstreik bei AUA: Bereits über 100 Flüge gestrichen

Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines (AUA) hat überraschend einen Warnstreik bis heute, 17.00 Uhr, beschlossen.

Grund für den Streik seien die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen und die "sehr schlechte Bezahlung" innerhalb der Lufthansa-Gruppe, so der Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, Daniel Liebhart, zur APA. Aufgrund der Betriebsversammlung am Freitagvormittag musste die AUA bereits über 100 Flüge streichen.

Gewerkschaft fordert Gehaltserhöhungen

Der Warnstreik sei "völlig unverhältnismäßig und zu Lasten der Fluggäste", hieß es seitens der AUA zur APA. Man müsse "Lösungen am Verhandlungstisch finden". Wie viele AUA-Flüge am Freitagnachmittag aufgrund der Arbeitsniederlegung gestrichen werden müssen, ist vorerst noch offen. Die Airline rät Passagieren, ihren Flugstatus auf der Website austrian.com, der Austrian-App oder via Travel ID (mit Registrierung) zu checken.