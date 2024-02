Lufthansa-Streiks beeinträchtigen Flughäfen rund um Vorarlberg

Die erneuten Streiks des Lufthansa-Bodenpersonals haben Auswirkungen auf Flughäfen in der Region um Vorarlberg, darunter auch München, Stuttgart, Zürich und Friedrichshafen.

Die Flughäfen in München und Stuttgart sind aufgrund der erneuten Streiks des Lufthansa-Bodenpersonals stark beeinträchtigt. Nahezu alle Lufthansa-Flüge in diesen Städten wurden gestrichen, lediglich einige wenige Maschinen können abheben. Auch Flüge nach Deutschland sind von den Streiks betroffen, was Auswirkungen auf die Flughäfen Zürich und Friedrichshafen hat, wie der ORF Vorarlberg berichtet. Auf der Homepage der Fluggesellschaft Lufthansa wird empfohlen, den jeweiligen Abflugplan zu überprüfen, um zu sehen, ob der geplante Flug gestrichen wurde. Die Streiks sind für eine Dauer von 35 Stunden geplant und starten am Montagabend, enden jedoch am Mittwochmorgen.