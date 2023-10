AUA-Betriebsversammlung: Mehr als 8.000 Passagiere betroffen

Morgen, Samstag, müssen sich die Passagiere der Austrian Airlines (AUA) auf einen geänderten Flugplan sowie auf Verzögerungen einstellen.

Betriebsversammlung als Auslöser: Was Passagiere jetzt wissen müssen

Die Betriebsversammlung ist für 9 Uhr angesetzt, sagte die Gewerkschaft der APA. Der Samstag sei der verkehrsreichste Wochentag, erklärte die AUA in einer Stellungnahme. Passagiere, die bei der Buchung Handynummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, werden über Fluganpassungen und Umbuchungen informiert, so die Fluglinie. Die Passagiere werden gebeten, sich rechtzeitig über den Status ihres Fluges zu informieren. Die AUA buche die Passagiere auf Flüge der Lufthansa-Gruppe um, teilte sie weiters mit.

Kritik an Betriebsversammlung: 'Stört den Flugverkehr massiv'

Günther Ofner, Flughafen Wien-Vorstand und Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer, zeigte in einer Aussendung wenig Verständnis für die "den Flugverkehr massiv störende" Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals. Belegschaftsinterne Kommunikation sei wichtig, müsse aber so erfolgen, dass sie den laufenden Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt, so Ofner in Richtung Bordbetriebsrat.