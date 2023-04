Trotz drohender Abschiebung: "Klima-Shakira" bei Blockade in Graz

In Graz ist Dienstagfrüh wieder die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" mit ihren Protesten auf den Straßen rund um das Grazer Opernhaus aktiv geworden.

An der Protestaktion hat auch die Klima-Aktivistin Anja Windl, der die Ausweisung droht, teilgenommen. Die gebürtige Deutsche, aufgrund ihrer blonden Mähne auch bekannt als "Klima-Shakira", geriet kürzlich durch ihre medienwirksamen Proteste ins Visier der Fremdenpolizei. Die Studentin in Klagenfurt wurde Anfang April einvernommen und soll nun aus Österreich ausgewiesen werden. Hintergrund sind Protestaktionen, an denen die 26-Jährige als Mitglied der "Letzten Generation" beteiligt war. "Ich lasse mich nicht einschüchtern", sagte Windl der APA nach der Einvernahme.