Knallhart: Klima-Shakira soll abgeschoben werden

Der Aktivistin Anja Windl droht wegen ihrer Klebe-Protesten nun offenbar ein Aufenhaltsverbot in Österreich.

Die Fremdenpolizei prüft ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot für die "Klima-Shakira", eine der prominentesten Figuren der Aktivistengruppe "Letzte Generation". Windl, die derzeit in Österreich studiert und ihren Lebensmittelpunkt hier hat, teilte dies am Dienstag gegenüber "Heute" mit. Auch auf ihrem Instagram-Account äußert sie zu dieser Nachricht- mit Humor.

Hintergrund des drohenden Verbots dürfte ein Klebe-Protest in Klagenfurt gewesen sein, bei dem Windls Identität festgestellt und ihre Daten an die Fremdenpolizei weitergeleitet wurden. Da die 25-jährige Psychologiestudentin aus Niederbayern bereits eine umfangreiche Akte an Verwaltungsstrafen hat, wird nun ihr Aufenthalt in der Republik in Frage gestellt.