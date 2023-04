Dieses Video könnte für "Klima-Shakira" jetzt zum Problem werden

Bei einer Protestaktion rutschte die Klimaaktivistin Anja Windl auf der eigenen Öl-Spur aus. Dieser Protest soll nun Mitgrund für das drohende Aufenhaltsverbot sein.

Im Februar blockeriten Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr in Wien an drei Knotenpunkten. Die Aktionen fanden am Landstraßer Gürtel, auf der Schönbrunner Schloßstraße und am Verteilerkreis in Favoriten statt. Während dieser Aktionen rutschte die bekannte Aktivistin Anja Windl aus, als sie eine Flüssigkeit verschüttete.