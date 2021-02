Traditionelles Bratenstehlen in Wolfurt heuer als Drive-In

Am "gumpigo Dunnschtag" werden im Ländle traditionell Braten gestohlen. Die "Hafoloabar Läbbe" in Wolfurt veranstalten dieses Jahr ein Drive-In.

In vielen Gemeinden hat das Braten-stehlen am "gumpigo Dunnschtag" Tradition. Die Faschingszünfte kundschaften aus, wo es fette Beute zu holen gibt und machen sich auf zu einem Raubzug durchs Dorf. Die Wirte werden von den Narre um ihre Braten erleichtert. Diese werden dann in gemütlicher Runde verspeist. Doch nicht so heuer: Coronabedingt müsste das Brauchtum eigentlich abgesagt werden, doch die "Hafoloabar Läbbe" aus Wolfurt lassen sich nicht unterkriegen.

Brauchtum trotzt Covid-19

Der Brauch des Bratenklauens soll auch in Coronazeiten nicht in Vergessenheit geraten. Der Fasnatbrauch wurde daher kurzerhand in ein Drive-In-Event umgewandelt. Die Lebensmittelgeschäfte im Ort stifteten dieses Jahr den Braten. Auch die Läbbe selbst wurden aktiv: Am Mittwochabend produzierten die fleißigen Faschingsnarren über 400 "Hafolöab". Vor der gemeinsamen Aktion ließen sich alle auf Corona testen. Da zum Glück alle Tests negativ ausfielen, stand dem "Brunnofest" in abgespeckter Version nichts mehr im Wege.

"Broto und Hafoloab" TO GO

Der eigentliche "Brotoklau" fand am Donnerstag als "Läbbe Drive-In" bei "Inschtrumentomachars Brunno" - also am Brunnen beim Musikhaus Hinteregger - statt. Jeder - egal ob mit Fahrrad, Motorrad oder Auto - konnte vorbeikommen zwischen 11:30 und 13:30 Uhr vorbeikommen. Gegen eine freiwillige Spende wurden Braten und Hafoloab zum Mitnehmen verteilt. "Ure Ure bliebond gsund, i'dr Fasnat und zu jeder Stund!", meinen die Läbbe. In diesem Sinne: Ure Ure Hafoloab!