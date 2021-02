Fasnat und Covid-19: Zeigt uns eure Kostüme!

In Coronazeiten läuft auch die Faschingszeit anders ab. VOL.AT sucht deshalb Vorarlbergs lustigste Faschingsnarren.

Corona-bedingt sind Faschingsumzüge, -kränzle und -bälle heuer auch in Vorarlberg komplett abgesagt. Doch die Faschingsnarren im Land lassen sich nicht unterkriegen. Viele Zünfte haben sich ein Alternativ-Programm überlegt. Die Fasnat findet heuer digital und gedruckt statt - etwa in Form von Videos in Sozialen Medien, Narrenzeitungen oder Zoom-Feiern.

Prinzenpaar in Verlängerung

Auch die Fasnatzunft Höchst muss in dieser Saison auf Zunftball, Schalmeienparty, Kinderfasching und Umzüge verzichten. Die närrisch-königlichen Hoheiten des Prinzenpaars haben die Saison coronabedingt verlängert. Prinz Alexander I. mit seiner Lieblichkeit Prinzessin Manuela sind auch dieses Jahr an der Macht. "Das hat es noch nie gegeben, dass wirklich gar nichts los war", meint die Prinzessin. Man müsse den Fasching sogut möglich aufleben lassen und die Zeit etwas bunter machen. Was die beiden am meisten vermissen, ist das Brauchtum und die gemeinsame Faschingstradition. "Für uns ist der Humor der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt", erklären sie.

Wanted: Faschingsnarren

Um auch in Coronazeiten Faschingsstimmung aufzubringen, unterstützt VOL.AT die Fasnatnarren im Land. Gesucht sind alle angehenden Faschingsprinzen und -prinzessinnen. Schickt uns dafür einfach ein Video oder Foto eures Faschingskostüms per Mail oder Downloadlink an mirjam.mayer@russmedia.com oder per WhatsApp an +43 676 88005 419. Die lustigsten Mäschgerele und besten Kostümideen präsentieren wir dann hier auf VOL.AT.