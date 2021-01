Corona - Fasching in Vorarlberg heuer "digital und gedruckt"

Fasching ist heuer auch in Vorarlberg komplett abgesagt. Viele Zünfte aus dem Ländle zeigen, wie es trotzdem geht, unter anderem die Hatler Fasnatzunft mit ihrem Video zum Landesnarrentag 2021.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor dem Vorarlberger Fasching nicht Halt: Bälle und Umzüge sind samt und sonders abgesagt, "die Fasnat findet heuer digital und gedruckt statt" - etwa in Form von Videos in Sozialen Medien oder von Narrenzeitungen, erklärte Michèl Stocklasa, Präsident des Verbands der Vorarlberger Fasnatzünfte und Gilden, im Gespräch mit der APA. Auch das traditionelle "Funkenabbrennen" am ersten Fastensonntag dürfte heuer großteils ausfallen.