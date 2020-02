Umzug zum Faschingsfinale: In Schwarzach sind die Ländle-Narren los

Der heutige Faschingsdienstag ist der Höhepunkt der Vorarlberger Fasnat. In zahlreichen Gemeinden gehen die Mäschgerle heute nochmal auf die Straße. VOL.AT berichtet live vom Umzug in Schwarzach.

Am Faschingdienstag zeigen die Narren in Vorarlberg noch ein letztes Mal, was sie können, bevor der Fasching endet. Auch am letzten Tag der fünften Jahreszeit sind die Narren los und im Ländle finden noch einige Umzüge statt. VOL.AT berichtete live vom Faschingsumzug in Schwarzach.