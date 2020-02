"Gumpiga Donnerstag": Braten stehlen mit den "Hafoloabar Läbbe"

"Ure, ure Hafoloab": Am "gumpiga Donnerstag" werden im Ländle Braten gestohlen. VOL.AT war mit der "Hafoloabar Läbbe" in Wolfurt unterwegs.

Das Bratenstehlen hat in Vorarlberg am "gumpiga Donnerstag" in vielen Gemeinden Tradition - so auch in Wolfurt. Die "Hafoloabar Läbbe" waren gut vorbereitet und haben bereits im vorhinein ausgekundschaftet, wo es fette Beute zu holen gibt.