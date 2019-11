Tote Wanderin: Familie verklagt Gemeinde

14-jährige stürzte auf Silbertaler Wanderweg tödlich ab, weil Holzzaun morsch war. Im anhängigen Zivilprozess wird nun ein weiteres Gutachten eines Holzexperten eingeholt.

Die Mutter der tödlich verunglückten Jugendlichen griff sich gestern im Gerichtssaal an den Kopf. So drückte die 48-jährige Schweizerin aus, dass sie dem Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Silbertal nicht glaubt. Der Wegwart hatte gestern als Zeuge ausgesagt, dass er den oberen Rundbalken nach einer gründlichen Überprüfung für in Ordnung befunden habe.