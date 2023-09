Tödliches Drama am K2: Jetzt gibt es erste Konsequenzen

Schockierende Szenen spielten sich am K2 ab, als Dutzende Bergsteiger den sterbenden Bergführer Mohammed Hassan ignorierten und über ihn hinwegstiegen.

Wie auf Aufnahmen zu sehen war, hing der schwer verletzte Mohammed Hassan am Seil des zweithöchsten Berg der Welt, doch anstatt ihm zu helfen, setzten zahlreiche Bergsteiger ihren Weg zum Gipfel fort. Der 27-jährige Pakistani verstarb tragischerweise.

Bericht: Hassan nicht richtig vorbereitet

Eine von der pakistanischen Regierung eingesetzte Untersuchungskommission hat nun einen umfangreichen 70-seitigen Bericht zu den Ereignissen am 27. Juli veröffentlicht. Der Hauptpunkt des Berichts besagt, dass Mohammed Hassan an diesem Tag nicht am K2 hätte sein sollen. Die genaue Frage nach der Verantwortlichkeit wird im Bericht jedoch nur indirekt behandelt.