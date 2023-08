Unfassbar! Rekord am K2 war wichtiger als das Leben eines Menschen

Skandal in der Todeszone auf dem K2: Unfassbare Szenen auf dem zweithöchsten Berg der Welt

In einem dramatischen Vorfall auf dem K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, hat die Begehung des Berges durch Bergsteiger und Bergsteigerinnen am 27. Juli für Schlagzeilen gesorgt - " derStandard.at " berichtet zuerst darüber.

Dramatische Ereignisse in der Todeszone

Schockierende Entdeckung durch Drohnenaufnahmen

Philip Flämig, ein Kameramann, der im Auftrag von Servus TV eine Drohne entsandte, um die Besteigung zu filmen, machte eine erschütternde Entdeckung. Die Aufzeichnungen zeigten einen sterbenden Mann, der von einer Person massiert wurde, um ihn bei Bewusstsein zu halten. Augenzeugen bestätigten laut "Standard", dass der pakistanische Hochträger Mohammad Hassan in der Nacht um 2.30 Uhr abgestürzt war und kopfüber mit entblößten Beinen in einem Fixseil hing. Trotz der Anwesenheit von Sherpas und Bergführern wurde keine organisierte Rettungsaktion eingeleitet.

Kritik an der Bergsteigergemeinschaft

Konflikte und Diskriminierung

Ein weiteres Problem, das in dem "Standard"-Bericht hervorgehoben wurde, ist das angespannte Verhältnis zwischen den pakistanischen Hochträgern und den nepalesischen Sherpas. Die pakistanischen Hochträger, die oft in ärmlichen Verhältnissen leben und über weniger alpine Ausbildung verfügen, werden von den Sherpas diskriminiert.

Solidarität und Unterstützung

Nach den tragischen Vorfällen auf dem K2 besuchten Steindl und Flämig die Hinterbliebenen des verstorbenen Hochträgers Hassan und übergaben ihnen 2.500 Dollar. Die Witwe berichtete, dass ihr Mann, der in seiner ersten Saison auf dem Berg war, erst 27 Jahre alt war. Steindl versprach, die Ausbildungskosten für Hassans drei Kinder zu übernehmen. Der Arbeitgeber des Verunglückten weigerte sich jedoch, der Familie das Gehalt zu zahlen, da Hassans Arbeit nicht abgeschlossen war. Steindl kommentierte gegenüber dem "Standard" : "Die Familie kann sich keine Medizin, kein Essen leisten. Eine Harila und viele der Bergsteiger sind mit Helikoptern über uns und die Familie hinweggeflogen. Was für ein symbolisches Bild. Der Helikopter zum Rausfliegen kostet bis zu 12.000 Dollar pro Person."

Reaktionen und Stellungnahmen

Bislang haben weder Harila noch ihr Expeditionsveranstalter Seven Summit Treks und Hassans Arbeitgeber Lela Peak Expedition auf Anfragen des "Standard" reagiert. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte Harila: "Als wir am Flaschenhals waren, ist vor unserer Gruppe ein pakistanischer Träger abgestürzt. Er hing kopfüber in seinem Seil. Nach unserem Abstieg haben wir erfahren, dass er gestorben ist."